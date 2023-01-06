CHP'li Servet Ünsal: "Kanser hastası Yusuf Kerim'in annesi serbest bırakılsın"

CHP'li Servet Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 yaşındaki Yusuf Kerim'in ileri derecede terminal dönemde bir kanser hastası olduğunu ve hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Yusuf Kerim'in annesi Gülten Sayın'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden önce Adıyaman'da FETÖ'ye ait bir yurtta çalıştığı ve maaşının Bank Asya'ya yattığı gerekçesiyle tutuklandığını öne süren Ünsal, Sayın'ın yargılama sonucu darbeye teşebbüs suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildiğini kaydetti. Sayın'ın oğlu Yusuf Kerim'in hastanede yaşam savaşı verdiğini dile getiren Ünsal, şöyle konuştu:

"Bu bir vicdan meselesi. Kanser ve son dönemdeki bir çocuk. Onu yaşama bağlayacak olan annesidir, annenin sıcaklığıdır. Yusuf Kerim'in annesi ya serbest bırakılsın ya da infazı ertelensin. Bu çocuğun bağışıklık sisteminin güçlenmesinin en büyük nedeni anne sıcaklığıdır. Ama Tayyip Erdoğan'ın kulakları bu işe tıkalı. Önüne geleni sağlık nedeniyle ya da diğer nedenlerle affeden Tayyip Erdoğan'a buradan soruyorum; Yusuf Kerim'in annesini serbest bırakacak mısın ya da infazını erteleyecek misin? Bu çocuğun ömrü sayılı."

Ünsal, Türkiye'de bir ilaç krizi bulunduğunu, bunu fırsat bilen bazı kişilerin de özellikle sahte kanser ilacı ürettiğini öne sürerek tüm bu sorunların müsebbibinin de iktidar olduğunu savundu.