CHP’li Serter’den ilginç iddia!

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bornova Mesleki Eğitim Merkezindeki ağır sanayi makine ve ekipmanlarının ortadan kaybolduğunu savundu.

Okul ve ekipmanların fotoğraflarını basın mensuplarına gösteren Serter, sayım komisyonunun hazırladığı listedeki bazı demirbaşların, okulda bulunmadığını öne sürdü. Bu ürünlerin izini sürdüklerini ve bir alışveriş sitesinde rastladıklarını dile getiren Serter, görüştükleri satıcının, İzmir'den bir hurdacıdan aldığı makineleri satışa sunduğunu söylediğini aktardı.

Bir ürünün, "meslek lisesinden çıkma ve sıfır niteliğinde satılık makine" ifadesiyle satışa sunulduğunu belirten Serter, "Bunların bir dakika bile görevde kalmaması lazım. Cezaevine atılacak insanlar. Milli Eğitim Bakanlığını göreve davet ediyorum. Milli Eğitim Bakanı'na sesleniyorum, göz göre göre devletin zarara uğratıldığı bir skandaldan söz ettim, cevabını bekliyorum. Bornova Savcılığının harekete geçmesi lazım. 'Demirbaşlar molozların altında kaldı.' diyorlar ama moloz altında bir şey yok." ifadelerini kullandı.