CHP’li Polat, KOİ projelerini eleştirdi!

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, şehir hastaneleri yoluyla "nitelikli dolandırıcılık ve vurgun yapıldığını" savundu.

Sağlıkla ilgili "rantsal dönüşümden" rahatsızlık duyduklarını; şehir hastaneleriyle ilgili çekinceleri bulunduğunu belirten Polat, "Kendi bütçemizden çıkan paralarla şehir hastaneleri yaptırıyoruz ve kiralıyoruz, yani hortumcu ve vurguncu bir grup yaratıyoruz." diye konuştu.

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesiyle ilgili bazı iddiaları gündeme getiren ve Sağlık Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığına çağrıda bulunan Polat, "Hızlı bir şekilde tüm kamu özel işbirliğiyle yapılan hastanelerde tıbbı cihazların ikinci el olup olmadığı kontrol edilmeli." dedi.

Cihazların incelendikten sonra teslim alınması gerektiğini dile getiren Polat, "KOİ ile yapılan bütün projeler bir rant ve hortuma projesidir." görüşünü öne sürdü.