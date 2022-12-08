CHP’li Özkoç, gündemi değerlendirdi!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun istismar iddialarına ilişkin iddianame düzenlendiğini ve bununla alakalı ses kayıtları bulunduğunu dile getirdi.

İddianameyi okuyunca insanın insanlığından utanmamasının mümkün olmadığını söyleyen Özkoç, şöyle konuştu:

"6 yaşındaki çocuk nasıl kurban edilir. Şikayetler, doktor tespiti, çocuğun anlattıkları... Gerçekten bunlar duyulduğu halde üstü nasıl örtbas edilir, nasıl kapatılır? Adalet hepimizin ortak vicdanı değil mi, bunu nasıl kararttılar? Ortaklık yapan, şahit olan, göz yuman hukuk önünde elbette hesap vermeli ve ağır bir şekilde cezalandırılmalı. Çocukları cemaatlerden, ailelerden, istismardan koruyacak olan kim? Çocuklar ailenin malı değil, toplumun aileye emanetidir. Onları aileleri kadar devletin de koruyup kollaması gerekir. Aile Bakanlığı, Adalet Bakanlığı neden var bu ülkede?"

Özkoç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tepkiler artınca davaya müdahil olacağını açıkladığını iddia ederek, bakanlığın görevinin olaylara müdahil olmak değil, bunlara neden olan faktörleri ortadan kaldıracak çalışmaları yapmak olduğunu söyledi.

Çocuk istismarının gözle görülür şekilde arttığını öne süren Özkoç, AK Parti'nin yıllardır sorunu çözecek tek bir adım atmadığını savundu.

Engin Özkoç, daha önce Ensar Vakfı ile ilgili iddialara da değinerek, bu vakfın da korunup kollandığını öne sürdü.

AK Parti iktidarının çocuk istismarının önüne geçmek yerine meşrulaştırmak ve bu kurumlara itibar sağlamak için elinden geleni yaptığını iddia eden Özkoç, "Bu çocuklara istismarda bulunanlar kadar buna katkı sağlayan, bunları yapanları itibarlı hale getiren anlayış da suçludur. Ortadan tamamen kalkması gereken de bu bakış açısıdır." dedi.

Özkoç, daha önce iktidarın çocuk evliliklerine af için Meclis'e getirdiği kanun teklifine, halkın ve CHP'nin tepki gösterdiğini, dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın teklifi geçirmek için uğraştığını iddia etti. Bu teklif yasalaşsaydı 6 yaşındaki çocuğa istismarda bulunanların bugün elini kollunu sallayarak dolaşacağını savunan Özkoç, iktidarın aile birliğinin düşmanı olduğunu ileri sürdü.

Adalet Bakanına güvenmediğini açıklayan Özkoç, adaletin bir toplumun aynası olduğunu, bir grubun çıkarının adaletin terazisini bozacağını kaydetti.

Bir anayasa teklifi hazırlandığını ancak basın toplantısı yapılacağı söylenmesine rağmen toplantının iptal edildiğini ifade eden Özkoç, şöyle devam etti:

"Neden iptal ettiler? Saraya gittiler. Akıl sormaya ya da saray onları çağırdı, başka bir şeyleri dikte ettirmeye. Meclis Başkanı Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Grup Başkanvekili Özlem Zengin... Son dakika basın toplantısını iptal ederek saraya gittiler. Şentop toplantıda ne yapıyor? Şentop siyaset üstü bir makamda oturuyor. Hepimizi koruyup kollaması gereken bir kişi. Bir anayasa uzmanı gibi saraya giderek AKP'nin anayasa uzmanlığını yapmak bir Meclis Başkanına yakışıyor mu? Önce kendi görevini yapsana. TBMM'de bir milletvekili darp edildi. Kalp pili vardı, uyutulmak zorunda kaldı. Bununla ilgili tek bir söz söyledin mi?"

Hukukun "sarayın" çarklarını ve kararlarını istediği gibi uygulayabilmesi için araç haline getirildiğini iddia eden Özkoç, milletin geleceği için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin değişmesi gerektiğini savundu.

Asgari ücret

Özkoç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının anketine göre işverenin asgari ücretin 7 bin 50, çalışanların ise 7 bin 500 lira olmasını istediğini ifade ederek, bu anketin nerede, kiminle yapıldığını sordu.

Hangi işçinin maaşının 7 bin 500 lira olmasının kendisine yeteceğini de soran Özkoç, "İşverenler şunu görmeli; Çalışan, alnının teriyle emeğinin karşılığını almayı hak eden herkes, Türkiye'de onurlu yaşayacağı bir ücret almalıdır. Çocuklarıyla, ailesiyle, kimseye muhtaç olmadan, bütün sosyal olanaklardan yararlanarak, sağlıktan, eğitimden, barınma imkanlarından adilce yararlanacak bir ücret almalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Özkoç, bu enflasyon karşısında asgari ücret 10 bin liranın üstünde olsa da verilen zammın eriyeceğini, enflasyonu da ortadan kaldırmak gerektiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, Genel Kurul'da yaşananlarla ilgili CHP'yi suçladığını söyleyen Özkoç, hiçbir başarının altına imza atmayan anlayışın tek suçlu olarak muhalefeti gösterdiğini, muhalefetin birlik ve beraberlik içinde 6 ay sonraki seçimlerde sistemi değiştireceği görüşünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kıracağız" değerlendirmesi sorulan Özkoç, "Enflasyonun boynunu kırıp kıramayacaklarını bilemiyorum ama milletin belini kırdılar. Millet yoksulluk içinde kıvranıyor." yanıtını verdi.