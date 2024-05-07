CHP’li Özel, MHP Lideri Bahçeli'ye ziyaret etti!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) TBMM Grubu'nu ziyaret ederek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli’nin TBMM’deki makamında gerçekleşen görüşmeye, CHP’nin grup başkanvekilleri de eşlik etti.

Bahçeli, Özel’i Meclis’teki odasının kapısında karşıladı. Özel ile Bahçeli arasındaki ikili görüşmeye geçilmesiyle beraber CHP heyetinde bulunan Uğur Bayraktutan, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın ayrı bir odada misafir edildi.

Görüşme talebinin, CHP lideri Özel'den geldiği öğrenildi. İki ismin ekonomi, emekli maaşları, yeni anayasa tartışmaları ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıkları ele alması bekleniyor.

7 yıl aradan sonra gerçekleşti

Özel'in Bahçeli'ye gerçekleştirdiği ziyaret, 7 yıl sonra bir ilk niteliğinde. Görüşme devam ediyor. En son Ocak 2017'de eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret etmişti.

Görüşmeye, o dönem CHP grup başkanvekili olan Özgür Özel de katılmıştı. Ankara bir süredir, krtik görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Özel, geçtiğimiz hafta perşembe günü AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti. Erdoğan'ın da CHP'ye iade-i ziyarette bulunacağı bildirilmişti.