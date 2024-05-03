CHP'li milletvekillerinden, MEB önünde açıklama!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, yeni müfredat taslağıyla ilgili, "Bu, eğitim bilimleri çerçevesinde hazırlanmış bir eğitim programı değil, bir dizi ideolojik saplantının yansıdığı bilimsel olmayan politik bir metindir. Eğitimin biliminin geldiği nokta ile uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur." dedi.

Özçağdaş, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve bazı milletvekilleri, TBMM'den Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) yürüyerek burada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat taslağıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Türkiye'de yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 154 bin öğretmen olduğunu belirten Özçağdaş, neredeyse her evde eğitim sürecinin içinde bir yurttaş bulunduğunu ve eğitimin herkesin ortak meselesi olduğunu söyledi.

Geçen hafta Bakanlık tarafından kamuoyuna duyurulan taslağın çağ dışı bir eğitim manifestosu niteliği taşıdığını savunan Özçağdaş, "Bu, eğitim bilimleri çerçevesinde hazırlanmış bir eğitim programı değil, bir dizi ideolojik saplantının yansıdığı bilimsel olmayan politik bir metindir. Eğitimin biliminin geldiği nokta ile uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur." diye konuştu.

Her kesimin ihtiyaçları dile getirilmiştir

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özçağdaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dünkü görüşmesiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Genel Başkanımız, daha önce kamuoyuna vermiş olduğu sözler çerçevesinde atanmayan öğretmenlerimizin, şu anda öğretmenler olarak sorun yaşayan öğretmenlerimizin, mağdur olan kesimlerin tamamının taleplerini Cumhurbaşkanıyla paylaşmıştır. Bu konuşmalar detaylarıyla birlikte karşılıklı olarak paylaşılmıştır. Benzer şekilde öğretmenlerin yanı sıra emekliler ve diğer kesimlerin ihtiyaçları da dile getirilmiştir. Mülakata da vurgu yapılmıştır. Mülakatın yapılmaması ve Cumhurbaşkanının seçim döneminde verdiği vaatler doğrultusunda mülakatın kaldırılması yönündeki toplum talebini net bir sorun olarak dile getirmiştir."