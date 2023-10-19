CHP’li Milletvekilleri, Meclis’te de yumruklaştı!

Ünsal Ergel-ANKARA

CHP’nin 4-5 Kasım’da gerçekleşecek kurultayı öncesi ipler gerildi. Daha önce İstanbul’un değişimcilere kaybedilmesi nedeniyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel danışmanı Ömer Topsakal arasında yumruklar konuşmuştu. CHP Genel Merkezi’nde yaşanan bu olayın ardından bir yumruklaşma da TBMM’de CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal arasında yaşandı.

Whatsupp mesajı ortalığı karıştırdı

TBMM’de Irak ve Suriye Tezkeresinin görüşüldüğü gün CHP’nin milletvekili grubuna mesaj yazan Başarır, Kurultay için Kılıçdaroğlu’na milletvekillerinden imza istenmesinin yanlış olduğunu dile getirdi. Milletvekili grubunda imza için baskı yapılmasının yanlış olduğunu dile getiren Başarır’ın Meclis’teki odasına giden Mahmut Tanal, sözlü hakaretler etmeye başladı.

Polis müdahale edemedi

Seslerin yükselmesi üzerine Başarır’ın odasına gelen Meclis polisi, tartışmanın vekiller arasında olduğunu görünce müdahale edemedi. Bu arada sözlü tartışma yumruklaşmaya döndü. Araya Başarır’ın sekreteryasında bulunan partililer girdi ve ayırdılar.

Başarır’ın bu tepkisinin CHP kulislerinde Özgür Özel’e destek olarak algılanırken, kendisinin parti yönetimine “Bu tip hareketler genel başkanımızı aciz gösterir. Hem de yeni seçilen milletvekillerimiz bunu bir baskı olarak algılayabilir. Ben bu yüzden tepki gösterdim” bir açıklama yaptığı öğrenildi.

Kavga esnasında Mahmut Tanal’ın, Başarır’ın göğsüne bir yumruk attığı bunun dışında küfürlü sözlerle hakaret ettiği de iddia edildi.