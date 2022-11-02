CHP’li Kasap’tan sağlık turizmi uyarısı!

CHP'li Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin icraatları arasında yer alan sağlıkta dönüşüm programının birçok mağduru olduğunu savundu.

Sağlık Bakanlığının geçen ay içerisinde Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nde değişiklik yaptığını belirten Kasap, "Türkiye'deki muayenehanelerin kapatılmasına sebep olacak, uluslararası sağlık turizmine engel olacak bir yönetmelik ihdas edildi. Bu yönetmeliğe göre siz eğer serbest hekimseniz herhangi bir hastanede muayene yapamıyorsunuz, özel hastanede ameliyat yapamıyorsunuz ve hasta yatıramıyorsunuz. Bu şekilde hekimlerin serbest çalışmasına imkan vermiyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde yaklaşık 7 bin özel muayenehane bulunduğuna ve bunların çoğunluğunun plastik cerrahi, diş hekimliği, saç ekimi ve kısırlık tedavisi üzerine hizmet verdiğine dikkati çeken Kasap, "Bunlar için yurt dışından hastalar geliyordu. Sağlık Bakanlığı, yönetmelikle tüm bunlara engel olunacak bir yapılanmaya sebep oldu. Bu yönetmeliğin derhal kaldırılması, değiştirilmesi gerekiyor." dedi.