CHP'li Kadıköy Belediyesi'nden adrese teslim atama

Uzun yıllar sonra ilk kez seçimden birinci parti olarak çıkan CHP'de seçim sonuçlarının yarattığı şımarıklık belediyelerdeki atamalara da yansıdı.

CHP'li Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkan Vekili Hüseyin Coşkun'un eşi Filiz Coşkun, Çankaya Belediyesi'ne Kültür İşleri Müdürü olarak atanmıştı.

Bugün de yerel seçim süreci boyunca İmamoğlu'na verdiği destekle bilinen Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek'in kardeşi Ediz Zeyrek'in Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandığı ortaya çıktı.

Seçim süreci boyunca "liyakat" argümanını dilinden düşürmeyen CHP'nin, seçimden günler sonra yaptığı adrese teslim atamalar kamuoyunda rahatsızlığa yol açtı.