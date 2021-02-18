CHP'li Kadıköy Belediyesi işçileri grevde: İlçede çöp dağları yükseliyor!

Kadıköy Belediyesi işçileri toplu sözleşme görüşmelerinde enflasyon oranında zam isterken, belediye yönetimi ise enflasyonun yarısının altında kalan bir zam önerdi. Teklif karşısında işçiler dün geceden itibaren grev başlattı. Belediyenin birçok noktasında "Bu işyerinde grev var" pankartları asıldı.

Kadıköy Belediyesi'nde 2020'nin eylül ayından beri yürütülen toplu iş sözleşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine Devrimci İşçi Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel İş üyesi yaklaşık 2 bin 300 işçi greve başlamıştı.

İŞÇİ PARTİSİ: ÇÖP TOPLAMAYAN İŞÇİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ

İşçi Partisi greve giden işçilere tam destek verip günlerdir biriken çöplerden kareler paylaşarak "Kadıköy'deki il büromuzun önündeki çöpleri toplamayanlarla gurur duyuyoruz. İşçilere ekmek yoksa yönetenlere huzur yok!" mesajını verdi.

"8 AYDIR GÖRÜŞME MASASINDAYIZ"

Sözleşme görüşmelerinde 7 ayı geride bıraktıklarını anlatan Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, "Bugün buraya daha önce açıkladığımız gibi kitlesel katılımla grev kararımızı astık. Bizler hakkımızı istiyoruz arkadaşlar. 8 aydır masadayız.

Taleplerimizde eşit adım atmalıyız. Bizden 5 adım, kendileri 1 adım atarsa olmaz bu iş. 6 adımın varsa, bizden 3, onlardan 3 adım atmak gerekir. Biz burada kutlama halayları çekeceğiz.

Eğer olmazsa süreç bellidir. Ayın 16'sında greve çıkacağız. Sizin beklentiniz karşılanmadan bu iş bitmeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.

BİNLERCE İŞÇİ GREVDE!

CHP'li Kadıköy Belediyesi ile işçiler arasındaki 8 aydır yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Kadıköy Belediyesi işçilerin taleplerini kabul etmeyince 2.300 işçi greve gitti Binaya grev pankartı asıldı. Binaya giren işçiler kalorifer peteklerini kapattı.

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Kadıköy Belediyesi önünde toplanan işçiler adına açıklama yapan Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, sözleşme sürecinde son aşamaya gelindiğini açıklamıştı.

"TALEPLERİMİZDE EŞİT ADIM ATMALIYIZ"

Sözleşme görüşmelerinde 7 ayı geride bıraktıklarını anlatan Arıkan, "Bugün buraya daha önce açıkladığımız gibi kitlesel katılımla grev kararımızı astık. Bizler hakkımızı istiyoruz arkadaşlar. 7 aydır masadayız. Taleplerimizde eşit adım atmalıyız. Bizden 5 adım, kendileri 1 adım atarsa olmaz bu iş. 6 adımın varsa, bizden 3, onlardan 3 adım atmak gerekir. Biz burada kutlama halayları çekeceğiz. Eğer olmazsa süreç bellidir. Ayın 16'sında greve çıkacağız. Sizin beklentiniz karşılanmadan bu iş bitmeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'Lİ İLGEZDİ: İKİ ÜÇ GÜN BAĞIRIR SUSARLAR



Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, ilçe belediye başkanları ile yapılan toplantıda sendikalar konusu gündeme gelince, "Sendikalara sakın taviz vermeyin. İki üç gün bağırır susarlar" demişti.

İlçe belediye başkanlarının da CHP'li İlgezdi'nin bu sözünden hareketle işçilere zam yapmadığı öğrenildi.