CHP’li İlhan Cihaner HDP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek, Kobani operasyonlarına karşı HDP’ye destek verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Parti Meclisi (PM) üyesi İlhan Cihaner HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ve eski milletvekillerinin gözaltına alınmasına karşı HDP Genel Merkezi’ne dayanışma ziyaretinde bulundu.

Yeni 1 Mecra'nın haberine göre heyet, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile partinin MYK üyeleri tarafından karşılandı.

“MUHALEFETİN POZİSYON ALMASI GEREKİR”

Ziyaret sonrası konuşan Cihaner “İktidar istiyor ki, istediği zaman siyasi aktörler bir araya gelebilsin, istemediğinde de düşman olsunlar. Bu oyunu bozmak lazım. Yani siyasi alanı daraltıyor. Onun için bunun bir gündem değiştirmek olarak ele alınmaması gerekir. Muhalefetin bunun neye denk geldiğini okuması ve buna dair bir pozisyon alması gerekir. Muhalefetin bir arada buna karşı çıkmasını biz de çok istiyoruz. Bizde karınca kararınca bu dayanışmayı göstermek için buradayız.” İfadelerini kullandı.

“… DAHA ZOR GEÇECEK”

Sancar da yaptığı açıklamada “Bu virajı dönmelerine izin verirsek, önümüzdeki dönemler daha zor geçecek. Ama bunu durdurabilecek gücümüz var. Türkiye halklarının bu konuda inancını, kararlığını göstermek bize düşüyor. Muhalefetin tepkili tavrı da muhalefete daha fazla cesaret verecektir” dedi.

Veryansın TV