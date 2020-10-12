CHP'li İBB'nin çürük dediği bina sağlam çıktı

Depreme dayanaklı olmadığı iddiasıyla kapatılan Kadıköy Göztepe İSMEK’in depreme dayanıklı olduğu belgelendi. Göztepe’de kapatılan İSMEK kurs binasının sahiplerinden olan Rauf Büyük TAKVİM’e konuştu. Rauf, "İBB yetkilileri devlet kurumlarından alınan raporları hiçe sayıp art niyet güderek bahaneler bularak İSMEK’i kapattılar. Zaten şu anda da başka bir eğitim kurumu İSMEK’in eski yerinde faaliyete başladı." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerçek dışı belgelerle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nı (İSMEK) kapattığı ortaya çıktı.

İBB, DEPREME DAYANKLI OLMADIĞI İDDİASIYLA KADIKÖY GÖZTEPE İSMEK'İ KAPATTI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli; depreme dayanaklı olmadığı iddiasıyla Kadıköy Göztepe İSMEK'i kapattı. Kurs binasının sahiplerinden olan Rauf Büyük; aralarında Kadıköy Göztepe İSMEK'in de bulunduğu binanın depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek istedi.

"BİNA DEPREME DAYANIKLI.."

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Gençoğlu tarafından hazırlanan raporda; İstanbul ili Kadıköy ilçesi Merdivenköy Mahallesi Dr. Erkin Caddesi No:32 adresinde ve 194 pafta, 768 ada, 6 parselde bulunan binanın deprem performans seviyesinin yönetmeliklerin öngördüğü asgari performans seviyesini sağladığı ifade edildi.

BÜYÜK: "BİNANIN TAMAMENIN DEPREME DAYANIKLI OLDUĞU RAPORUNU ALDIK VE İSMEK YÖNETİMİNE SUNDUK"

Göztepe'de kapatılan İSMEK kurs binasının sahiplerinden olan Rauf Büyük açıklamada bulundu.

Raif Büyük; İstanbul Teknik Üniversitesi'nden binanın tamamı için depreme dayanıklı raporu aldıklarına belirterek, şunları söyledi:

"İSMEK'lerin kapatılması gündeme geldiği zaman bizden depreme dayanıklılık raporu istediler. Biz binamız bin 100 metre kare kapalı alana sahip ve bina tamamen kiriş ve kolonlar üzerine kurulu. Kapalı alan içi ise tamamen kolonsuz.. 1999 deprem sonrasında biz bu yapının inşasını tamamladık. Binanın temeli atıldığı zaman da çok hassas davranarak gelen demirleri dahi üniversiteye incelemeye gönderdik. Hatalı olanları aldığımız İSMEK burayı ilk kiraladığı zaman 2018 yılında 25 bin TL kira kontratı imzaladık. İkinci sene ise enflasyon nedeniyle kira 30 bin TL oldu. Yeni İBB yönetimi rapor isteyince biz de özel işletme yerine İstanbul Teknik Üniversitesi'den rapor almaya şaibe olmaması nedeniyle karar verdik. İTÜ'den gelen mühendisler binanın tamamını incelemeye aldılar. Farklı yerlerden karot örnekleri aldılar. Yapılan inceleme sonrası ise raporda binanın tamamen depreme dayanıklı olduğu ortaya çıktı. Biz raporu İSMEK yönetimine sunduk. Ekiplerin karot örneklerini aldığı anlara ilişkin fotoğrafları da verdik. İSMEK üst yönetimi bize İBB'nin iştirak şirketi olan İSTON'dan rapor almamızı, onun dışından gelecek hiçbir raporu kabul etmediklerini dile getirdiler. Açıkçası burayı kapatmayı ve hatta binanın tamamını yıkmayı dahi kafalarına koymuşlar. O nedenle devlet kurumu tarafından verilen raporu kabul etmediklerini belirttiler. Ben de onlara 'İSTON sizin kuruluşunuz, oradan alacağımız raporun güvenirliliği tam olmaz' dedim. Onlar da 'O halde biz de buradan çıkarız' dediler. Ben de siz bilirsiniz dedim" ifadelerini kullandı.

"BAŞKA BİR EĞİTİM KURUMU BİNADA FAALİYETTE.."

Raif Büyük; kapatılan İSMEK kursunun altında yer alan özel bir market zincirine ait işletme için çıkan söylentiler sonrasında yapılan binanın deprem raporunun denetlediğini, yapılan incelemede deprem ve yangın uygunluk belgelerinin tam olduğunu tespit edildiğini ve işletmenin çalışmasına devam etme kararı aldığına söyledi.

Raif Büyük, şunları söyledi:

"İlk zamanlarda burada eğitim gören kursiyerler binayı fotoğrafladılar. Market devam ederken kurs neden kapatılıyor? diye tepki gösterdiler. Ancak İBB yetkilileri devlet kurumlarından alınan raporları hiçe sayıp art niyet güderek bahaneler bularak İSMEK'i kapattılar. Zaten şu anda da başka bir eğitim kurumu İSMEK'in eski yerinde faaliyete başladı. Yeni gelen kurum da bu incelemelerin hepsini yaptı. Ve her şeyin yerli yerinde olduğunu görünce tereddütsüz burayı kiraladı"

"'DİLİ SÜRÇTÜ' DEDİLER"

Raif Büyük; Kadıköy Göztepe İSMEK'in ilk açıldığında kursiyerlere ve İBB'ye faydası olması adına ilk ay kira almadığını belirterek, şunları söyledi:

"İBB Başkanı bir televizyon kanalında Göztepe İSMEK için 640 bin TL kira ödendiğini dile getirdi. Benim elimde kontrat var tabii İBB bize 3'er aylık dönemde senede 4 kira ödemesi yapıyor. İlk yıl 25 bin TL 2'nci yıl ise 30 bin TL kira verdi. Burası Göztepe'nin merkezi ve bin 100 metrekare kapalı alan. Kiriş ve kolonlar üzerinde iç alanında ise kolon yoktur. İstenilen her şey yapılabilir. Sonra ben telefonla bizimle iletişim halinde olan İSMEK üst düzey yöneticisiyle görüşerek 'Başkan televizyonda Göztepe'deki kurs için 640 bin TL ödeme yapıldığını belirtiyor. Bizim elimizde kontrat var. Bu kontrat dışında başka bir kontrat mı yapıldı? Bizden para mı çalıyorlar ya da biz mi hırsızlık yapıyoruz?' diye sordum. İSMEK yöneticisi, 'Aman aman sakın dillendirmeyin. Sayın Başkanın televizyonda dili sürçtü. Biz size ne kadar ödeme yapıldığını biliyoruz. Bu yanlışlık için özür dileriz siz de lütfen dillendirmeyin' dedi. Aslında bu bir dil sürçmesi değildi. Kamuoyundan gelen baskılara karşı bir algı çalışması yapmaktı. Buradan gelen kira zaten 9'a bölünüyor. 15 bin biz 4 kardeşe bölünüyor. 15 bin TL'de amcamın 5 oğluna. Biz kişi başı 3 bin 750 lira alıyoruz. Onlar ise 3 bin lira alıyor. Ama kasten böyle bir yalana sarılma olduğunu düşünüyorum."

İSMEK'E AİT 80 KURS MERKEZİ KAPATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'na (İSMEK) ait 80 kurs merkezinin kapatıldı. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Türkiye'nin en büyük "Halk Üniversitesi" haline gelen İSMEK'i hedef aldığı belgelendi. 2018-2019 döneminde 271 olan kurs merkezinin 2019-2020 döneminde 191'e düştüğü bildirildi.

AÇILAN KURS SAYISI 19 BİN 457'DEN 6 BİN 339'E DÜŞTÜ

2018-2019 döneminde açılan kurs sayısının 19 bin 457 olduğu, 2019-2020 döneminde açılan kurs sayısının 6 bin 339'e düştüğü öğrenildi. İSMEK'te, 80 kurs merkezinin kapatılmasıyla 13 bin 118 kurs da açılmadı.

İSMEK'TE EĞİTİM ALAN KİŞİ SAYISI 340 BİNDEN 113 BİNE DÜŞTÜ

İSMEK'te 2018-2019 döneminde öğretmen sayısının 3 bin 60 olduğu, 2019-2020 döneminde öğretmen sayısının 986'ya düştüğü öğrenildi. İSMEK'te hizmet veren personel sayısının 4 bin 369'dan 2 bin 230'a düştüğü ifade edildi. İSMEK'te eğitim alan kişi sayısının 340 binden 113 bine düştüğü tespit edildi.