CHP'li İBB'den 1851 araçlık ihale

Seçimlerde israfı kendisine malzeme yapan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinden bu yana israfın dibine vurmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Himetler Müdürlüğü, 565 şoförlü 1851 adet araç kiralama ihalesi düzenledi. Söz konusu ihalenin 36 aylık yapılması ise dikkat çekti.

ARAÇ ÖZELLİKLERİ ŞAŞIRTTI

CHP'li İBB'nin daha önceki araç ihalelerinde talep edilen araç özelliklerinde aranan, panoramik cam tavan, ışıklı makyaj aynaları şartları gündeme damgasını vurmuştu. Her fırsatta tasurraftan bahseden Ekrem İmamoğlu 1851 adet aracı daha filosuna eklemiş oldu.

📍"İBB'de makam araçlarında azalma yok"



▪️İstanbul büyükşehir Belediyesi, 565 şöförlü 1.851 araç kiralamak için ihale yaptı.



▪️İhalenin "36 aylık" yapılması ise dikkat çekti. pic.twitter.com/1HHmuknfdr — EHA MEDYA (@eha_medya) September 16, 2020

ÖDENEK YOK DİYEREK HASTANE YOLUNU YAPMAMIŞTI

Başakşehir'de geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Çam ve Sakura şehir hastanesinin yolunu ödenek yetersizliği bahanesiyle yapmayan İBB'nin binlerce kiralık araca nasıl ödenek bulduğu merak edilen konulardan biri. CHP'li İBB'nin yapmadığı Çam ve Sakura şehir hastanesinin yolunu Ulaştırma Bakanlığı üstlenmiş ve yol kısa zamanda bitirilerek hastane hizmete açılmıştı.

İHALE ŞARTLARI

Yayınlanan ihale şartlarına göre, 565 sürücü personel çalıştırmak üzere toplam 1851 araç kiralaması yapılacak. Kiralanan araçların 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında kullanılmasının belirtildiği şartnamede, 15 grupta araç standartları belirlendi.

Buna göre 715 adet binek araç, 283 adet hafif ticari araç, 23 adet en az 8+1 kişilik çok amaçlı otomobil,188 adet 14 kişilik minibüs, 29 adet tek sıra kabinli kamyonet, 367 adet çift sıra kabinli kamyonet, 111 adet panelvan araç, 45 adet şehirlerarası cenaze aracı, 20 adet 27 kişilik otobüs, 25 adet 35 kişilik otobüs, 7 adet ağaç kasalı kamyon, 28 adet asgari 45 kişilik kamyon, 10 adet mobil iletişim aracı alımı yapılacak.

İhale 15 Ekim günü saat 11.00’da Bakırköy’de bulunan İBB Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.