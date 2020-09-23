CHP'li İBB tüm enerjisini Kanal İstanbul karşıtlığına harcıyor

İstanbul halkı zorlu pandemi sürecinde İBB’den hizmet beklerken, İBB yönetimi “Kanal İstanbul Projesini” engellemek için enerjisini sarfetmekle meşgul.

Artan koronavirüs vakalarına karşı İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi sonrası başta toplu ulaşım olmak üzere toplu alanlarda bir dizi tedbir açıklanmıştı. Bu tedbirlerin başında ise toplu ulaşımdaki yolcu sayıları geliyor. Metro, metrobüs ve otobüslerde kapasitenin bir kısmı kullanılacak şekilde yolculuğa izin veriliyor. Kurallar bu yönde ancak başta İstanbul'da olmak üzere bazı illerde bu durum uygulamada farklılık gösterebiliyor. İstanbul'da metrobüs ve metrolarda alınan kararlara uyulmadığı yayınlanan görüntülerle açıkça ortaya konuluyor. Hal böyleyken CHP'li İBB yönetimi enerjisinin büyük bölümünü yapımına henüz başlanmamış olan Kanal İstanbul Projesi karşıtlığına ayırıyor. İBB yönetimi, broşürler, kitaplar, internet siteleri, el ilanları ve Kanal İstanbul'u karalama aracı gibi çalışmalarla söz konusu projeye karşı çalışmalarına ara vermiyor.