CHP'li İBB İstanbul'un taşınmazlarını satışa çıkardı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un göbeğindeki turizm ve ticaret imarlı bazı taşınmazları satmaya devam ediyor. İBB, son olarak 1995 yılından bu yana Beyolu Belediyesi'nin kullanımında bulunan Gençlik Merkezi binasını habersizce satışa çıkardı.

İHALE BAŞTAN SONA KARAR USULSÜZDÜR

Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Metin Güneş, "İhale tamamen usulsüz. Şu saatlerde yapılmakta olan ihale, bizim açımızdan şöyle usulsüz; burası Büyükşehir Belediyesi Meclis kararıyla ki meclis kararı halkın tecelligahı olan yerdir ve meclis kararını sadece hukuk bozar. Veya mahkeme bozar. Dolayısıyla bu meclis kararının orta yerde olduğu yerde bu yapılan ihale baştan sona kadar usulsüzdür. İhaleyi alanlar mağdur olacak. Burada Beyoğlu halkı mağdur olacak." açıklamasında bulundu.