CHP'li İBB İstanbulluyu facianın eşiğine sürüklüyor

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İstanbul'da ulaşım sorunu gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal alırken, her gün gelen metrobüs ve İETT araçlarının kaza haberleri CHP'li İBB'nin ulaşımda sınıfta kaldığının en büyük göstergesi oldu. Hal böyleyken bir de hizmetten tasarruf etmeye başlayan İBB, vatandaşı adeta çileden çıkarmaya başladı.

METROLARDA KLİMALAR KAPATILIYOR

CHP'li İBB yönetimi iş saatlerinin yoğun olduğu sabah ve akşam saatleri dışında tasarruf amacıyla araçların klimalarını kapatıyor. Sıcaklığın 30 derecelerin üzerine çıktığı bu yaz günlerinde araçların klimalarını kapatarak yolculara zor anlar yaşatan İBB yönetimi, yolcuları aynı zamanda sağlık açısında büyük bir riskle karşı karşıya bırakıyor.

HAVALANDIRMALARIN KAPATILMASI ÇOK SAKINCALI

Yaşanan bu durum büyük bir riski de beraberinde getiriyor. Başta yaşlı ve kalp hastalarını büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakan bu uygulama aynı zamanda koronavirüs riskinin de artmasına neden oluyor. Havalandırmanın çalışmadığı metro araçlarını kullanan yolcuların koronavirüs riskinin çok daha yukarılara çıktığı gerçeğini de gözardı etmemek gerek.

METRO SERFERLERİ 6 DAKİKAYA ÇIKARILDI

CHP'li İBB yönetimi daha önce 3 dakika aralıklarla yapılan metro seferlerini 6 dakikaya çıkararak toplu taşımada yaşanan yoğunluğun başlıca sebeplerinden biri olduğunun farkında bile değil.

YÜRÜYEN BANTLAR VE MERDİVENLER HEP ARIZALI

CHP'li İBB yönetiminin bir diğer taktiği ise sabah ve akşam saatleri dışındaki zaman dilimlerinde yine metrolarda yürüyen bant ve yürüyen merdivenlerin sistem dışı bırakılması. İBB yönetimi bu yöntemle tasarruf yapmayı planlıyor ancak özellikle engelli ve yaşlı vatandaşları büyük bir zorlukla karşı karşıya bırakıyor.