CHP'li İBB deprem toplanma alanını satıyor

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Dikitaş Mevkii 25. adada 77 parsel arsa Belediye Meclisinin park alanı olarak tescil etmesine rağmen 175 milyon TL'ye ihaleye çıkarıldı! İşte tepki toplayan gelişmeye ilişkin son durum ve ayrıntılar.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş İlçesi Dikilitaş Mevkii 25 ada 77 parseldeki arsayı mecliste park alanı olarak kararlaştırıldığı halde bir son dakika hamlesiyle satışa çıkarttı. Ekim ayında 25 ada 77 parseldeki park taşınmazını ihaleye edecek olan İBB, satışa çıkarılan arsanın muhammen bedelini 175 milyon lira olarak belirledi.

İşte İstanbulluların tepkisini çeken deprem toplanma alanının ısrarla satışa çıkarılmasına ilişkin belgeler ve o arsanın görüntüleri;

AK PARTİ PARK OLARAK KALMASINI SAĞLAMIŞTI

Söz konusu alanla ilgili mecliste gerçekleşen görüşmede Ocak ayında AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla park olanı olması kararlaştırılan arsanın nasıl ihaleye çıktığı merak konusu oldu. Aynı arazinin daha önce de satışa çıkarılmasına karar verildiği fakat satılamadığı bu nedenle İBB yönetiminin ısrarla arsayı satmaya çalıştığı ortaya çıktı.

CHP'Lİ İBB YÖNETİMİ SKANDAL BİR KARARLA PARKI YOK ETME İHALESİ AÇTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetime geçtiğinden bu yana skandallar bitmiyor. Son günlerde yol kenarı duvarlarındaki peyzajları boya ile değiştirmesiyle tepki toplayan İBB'nin park alanını satışa çıkardığı ortaya çıktı. İhalesine son teklif verme tarihi Ekim ayının 14'ü olarak belirlenen arsanın park olarak kalma kararına rağmen ihaleye konması şaşkınlık yarattı.

175 MİLYON TL'YE PARK ALANINI SATACAK

Muhammen bedeli 175 milyon lira olarak açıklanan arsa Beşiktaş'ın Dikilitaş Mevkii'nde 25 ada 77 parselde yer alıyor.

YETİŞKİN AĞAÇLARLA DOLU BİR YEŞİL ALAN

Yetişkin ağaçlar ve yeşillikler bulanan ve İBB'nin son dakika hamlesiyle satmakta direttiği arsa, İBB Meclisi'nin Ocak oturumnlarında birleşiminde müzakere edilmiş ve AK Partili meclis üyeleri sayesinde, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 161 kabul oyu çıkınca park alanı olarak belirlendi.

BİR PARSEL VAKFİYEYE AİT

Ayrıca İBB, İstanbul Şişli'deki 1947 ada ve 60, 69 parselleri de satışa çıkartan İBB, arsayı 450 milyon liraya ihaleye çıkardı. 14 Ekim 2020 tarihinde ihalesi yapılacak olan parsellerden 69 parselin Sultan Beyazıt Vakfiyesi'ne ait olduğu öğrenildi.

AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI!

Öte yandan söz konusu alanın afet anında acil toplanma bölgesi olarak kullanılabilmesi için de ayrıca karar bulunuyor. Park ve acil toplanma alanı olarak belirlenen yerin imar durumu ticaret ve konut alanı olarak gösterilerek ihaleye çıkarılması dikkat çekti. İstanbul'da bu bölgede yaşayan vatandaşların bir deprem ya da diğer afetlerle ilgili toplanacağı bir alan da kalmamış olacak.

NE İSTİYORLAR YEŞİL ALANLARDAN?

Satışın gerçekleşmesi halinde toplanma alanlarından mahrum kalacaklarını, oksijen kaynaklarının yok olacağını düşünen vatandaşlar konuyla ilgili olarak İBB yönetiminin burayı satmaktaki ısrarına anlam veremediklerini söyleyerek tepki gösterdi. Vatandaşlar "Ne istiyorlar yeşil alanlardan? Zaten yapılaşmanın ortasında belediyeye ait ve yeşil alan olan noktalar sınırlı. Buraları satmazlarsa ölmezler" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son dakika manevrası ile satışında ısrarcı olduğu Beşiktaş'taki arazi için açılan ihale ilanı belgelerinde şu ifadeler yer aldı;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından;

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

KAPALI TEKLİF USULÜ SATACAKLAR!

İhalenin yapılacağı yer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane, İstanbul. İhale Usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü. İhale şartnamesi Emlak Müdürlüğü'nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

SATIŞ OLURSA AFET TOPLANMA ALANI KALMIYOR

Araziyi satmakta kararlı olan İBB yönetimi İhale başvuru şartlarında yerli, yabancı ve tüzel olmak üzere isteyen herkese verileceğini duyurdu. Satış gerçekleşirse bir otopark ve tenis sahası dışında Dikilitaş mevkiinde araziye yakın çevrede bölge halkının kalabalığını kaldırabilecek başka bir yeşil alan ya da toplanılabilecek bir meydan kalmıyor.