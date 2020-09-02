AjansHaber.com.tr Gündem İBB belediyenin taşınmazlarını satışa çıkardı CHP'li İBB belediyenin taşınmazlarını satışa çıkardı! CHP'li İBB belediyeye ait taşınmazları satışa çıkardı. İBB Meclis kararıyla Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilen Gençlik Merkezi binasını İBB Meclis kararı olmasına rağmen satışa çıkardı. 02 Eylül 2020 11:47 Son Güncelleme: 02 Eylül 2020 11:54 İBB Beyoğlu Gençlik Merkezi ihale Ekrem İmamoğlu İstanbul Yorumlar Çok İzlenen Videolar 15 Temmuz başarılı olsaydı... Binali Yıldırım, rafting yaptı Adres sordular bir kamyon dolusu dayak yediler Kadınları hedef alan motosikletli kapkaççılar iki grup arasında silahlı çatışma
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