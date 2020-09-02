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CHP'li İBB belediyenin taşınmazlarını satışa çıkardı!

CHP'li İBB belediyeye ait taşınmazları satışa çıkardı. İBB Meclis kararıyla Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilen Gençlik Merkezi binasını İBB Meclis kararı olmasına rağmen satışa çıkardı.

İBB Beyoğlu Gençlik Merkezi ihale Ekrem İmamoğlu İstanbul

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