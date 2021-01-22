CHP'li Gürsel Tekin yalan haberde ısrarcı

CHP, Tarım Orman Bakanlığı'nın yalanladığı mobil büfelerin yasaklandığı iddiasında ısrarcı. CHP'li İBB'nin ve CHP yandaşı bazı yayın organları tarafından ortaya atılan Mobil ekmek büfesi ile ekmek dağıtımı yasaklandı iddiası Bakanlık tarafından jet hızıyla yalanlandı. Bu açıklamaya rağmen CHP'li vekil Gürsel Tekin söz konusu yalan haberi Twitter hesabından paylaştı.