CHP'li Gürsel Tekin yalan haberde ısrarcı
İBB'nin mobil büfelerinin yasaklandığı' haberinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yalanlanmasına rağmen CHP'li Gürsel Tekin, yalan haberi Twitter hesabından paylaştı.
CHP, Tarım Orman Bakanlığı'nın yalanladığı mobil büfelerin yasaklandığı iddiasında ısrarcı. CHP'li İBB'nin ve CHP yandaşı bazı yayın organları tarafından ortaya atılan Mobil ekmek büfesi ile ekmek dağıtımı yasaklandı iddiası Bakanlık tarafından jet hızıyla yalanlandı. Bu açıklamaya rağmen CHP'li vekil Gürsel Tekin söz konusu yalan haberi Twitter hesabından paylaştı.
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