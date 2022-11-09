CHP'li Gürer: "Fırınlar zararına çalışıyor"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çiftçiye, gübre, mazot, tohum ve ilaca erişiminde gerekli desteğin verilmediğini öne sürdü.

Bu durumun buğday fiyatlarına da yansıdığını vurgulayan Gürer, buğdayın üretim maliyetinin düşmesiyle un ve ekmeğin daha uygun fiyata gelebileceğini söyledi.

Ekmeğin gramajının, ülke genelinde 200 ila 250 gram arasında değiştiğine işaret eden Gürer, bazı illerde ekmekte fiyat artışına gidilmediğini ancak gramajın düşürüldüğünü belirtti.

CHP'li Gürer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tuz, su, elektrik, doğal gaz, akaryakıt, kira ve işçilik ile şu anda fırınlar zararına çalışıyor. Ekmekteki fiyat artışının doğrudan vatandaşın yaşamını daraltacağı görülüyor. 5 yıldır çözümünü söylüyoruz. Planlı bir tarımla, üretim alanlarını genişletip, maliyet noktasında çiftçiye destek verilmeli. Mazotun ÖTV'si, KDV'si kaldırılmalı. Gübreyi sübvanse etmek gerekiyor. Üretim aşamasında maliyeti düşürerek, üretimin daha uygun fiyatla yapılmasını sağlamak gerek. Bunun yolu açılmadığı takdirde ekmek 7,5 liraya çıkar. Önümüzdeki mayısa kadar 250 gram ekmeğin fiyatının 10 liraya kadar da yükselme olasılığı var."