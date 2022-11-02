CHP’li Gaytancıoğlu: “Üreticiye ciddi bütçe gerek”

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vatandaşın gerçek enflasyonunun yüzde 200'lerde olduğunu, vatandaşın markete gittiğinde enflasyonu hissettiği söyledi.

Türkiye'de üretimin önünde ciddi engeller bulunduğunu, üretim için tarıma ayrılan bütçenin yeterli olmadığını savunan Gaytancıoğlu, üretim için çiftçiye destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

Gaytancıoğlu, çiftçinin üretim yaptığı toprağı terk ettiğini, kırsalın boşaldığını ileri sürerek, "Üretim olmayınca, üretimden para kazanılmayınca kırsalda yaşamanın ne anlamı var, diye kırsal boşaldı. Rant uğruna ithalatçı politikalar uygulandı. Şimdi ise gıda enflasyonunu düşürmek için ithalat yapılıyor." diye konuştu.

Gıda enflasyonunu düşürmenin yolunun bu olmadığını vurgulayan Gaytancıoğlu, "Gıda enflasyonunu düşürmenin yolu üretmek. Üreticiye ciddi bir bütçe vermek. Üreticinin borcunun faizini silmek. Üretimin önündeki engelleri kaldırmak. Kasım ayına girdik hala yağış yok. Yağış olmazsa Türkiye'yi bir de bu yönden bir gıda enflasyonu bekleyecek." değerlendirmesinde bulundu.