CHP’li Ersoy, deprem bölgesindeki okulları sordu!

Kentlerdeki tüm binaların ve okul binalarının hasar belirleme çalışmalarının yapılarak tamamlanması ve güvenli okullara geçiş için çalışmalara başlanması gerektiğini söyleyen Ersoy, "Millî Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre 20 bin 688 eğitim kurumu binasının 23’ü yıkılmış, 83 bina ise ağır hasar görmüştür" dedi.

Ersoy önergesinde, "Açıklanan rakamlar okul binalarında hasar düzeyinin orta-hafif hasarlı olduğunu gösterse dahi öğrenciler ve eğitim emekçileri orta hasarlı ve az hasarlı binalara giremeyecekleri için okulların açılma tarihine kadar hasar almamış okulların ve konteyner okulların hazırlanması gerekmektedir" diyerek Bakan Özer'e şu soruları yönetti:

"Deprem bölgesi olan 10 ilde tam olarak yıkılan kaç okul vardır? Deprem bölgesinde kullanılabilir, az hasarlı ve orta hasarlı okulların tam sayıları nelerdir? Deprem bölgesi olan bu illerde okulların inşası yapılırken okulların fay hattına yakınlığı, bina büyüklüğü ve kat durumlarına göre analizleri yapılacak mıdır? Geçtiğimiz yirmi yıl içinde çıkarılan 8 imar affından yararlanılarak inşa edilen okul sayısı kaçtır? İmar affı sonrası deprem bölgesinde yıkılan okul var mıdır? Varsa kaç okul yıkılmıştır? Depremin olduğu illerde yeni okul binalarının planlanması ve inşasında emek ve meslek örgütlerinin, bilim insanlarının, eğitim sendikalarının ve veli derneklerinin demokratik katılımı sağlanacak mıdır?"