CHP'li Erol: Bir Alevi olarak Bahçeli'ye teşekkür ettim

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, katıldığı bir canlı yayında, Alevilerle ilgili yaptığı açıklamalarından dolayı MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkürlerini illetiğini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili aracılığıyla teşekkürlerini ilettiğini belirten Erol, "Bizim seslendirmeye cesaret edemediğimiz, cemevlerinin inanç merkezi ve ibadethane olarak tanınmasını ifade etmesinden dolayı teşekkürlerimi iletin dedim" açıklamasında bulundu.

Erol, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin grup toplantısında söylediği "Kimin nerede ve nasıl ibadet edeceğinin yazılı bir kuralı yoktur. Cemevlerinin ibadethane olarak görülmesine saygı duymalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın iyileştirici açıklamalarını destekliyoruz." açıklamalarına destek verdiğini belirtti.

Erol, kendisinin de Alevi olduğunu belirterek, "Bir Alevi olarak, Aleviliğin bir inanç olduğunu ifade etmesinden dolayı teşekkürlerimi iletin dedim" açıklamasında bulundu.