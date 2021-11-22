CHP'li Engin Altay: HDP'yi terör örgütü olarak görmüyoruz

CHP Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Engin Altay, TV 100 canlı yayınında Pınar Işık Ardor'un sorularını yanıtladı. Altay, HDP'ye ve cezaevinde bulunan Demirtaş'a sıcak mesajlar verdi.

"Demirtaş'ın cezaevinde tutulmasını doğru bulmuyoruz"

HDP'nin PKK ile ilişkisini minimize etmesini istediğini belirten Altay, "Biz HDP'yi terör örgütü olarak görmüyoruz. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde tutulmasını doğru bulmuyoruz. Osman Kavala'nın cezaevinde tutulmasını doğru bulmuyoruz. Açığız bu konularda, cesuruz bu konularda... HDP'nin PKK ile ilişkisini minimize etmesini ben de isterim. Eğer varsa, ben bilmiyorum." dedi.

"HDP legal bir siyasi partidir, meşrudur"

HDP'nin en az CHP ve İYİ Parti Parti kadar legal bir siyasi parti olduğunu savunan Altay, "Bana göre HDP; 6 milyon oy almış, en az AK Parti kadar, MHP kadar, CHP kadar, İYİ Parti kadar legal bir siyasi partidir, meşrudur." dedi.