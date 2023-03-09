CHP'li Emir: Kimsesiz kalan çocuklar nerede?

TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu, 6 Şubat ve 20 Şubat depremlerinin ardından anne ve babasını kaybeden ya da kaybolan çocuklara yoğunlaştı. Toplantıya katılan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, depremin ardından kaybolduğu gerekçesiyle resmi birimlere 55 çocuk hakkında kayıp müracaatı yapıldığını açıkladı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir deprem nedeniyle kaybolan çocuklara yönelik verilerin çelişkiler içerdiğine dikkati çekerek, “Özellikle çocukların sahiplenilmesi konusunda da toplumda kimi tereddütler var. Bu konuda kriterler neler? Çocuklar kimlere emanet ediliyor?” diye sordu.

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını altı yaşındayken “İmam nikahı" ile evlendirdiğinin ortaya çıkmasının ardından kurulan TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu, Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıklarının deprem bölgesindeki çocuklarla ilgili çalışmalarını dinlemek için toplandı. Toplantıda konuşan CHP’li Murat Emir, depremler nedeniyle anne babasını kaybeden ve refakatsiz durumda olan çocuklar ile kaybolan çocuklara dikkati çekti.

ÇOCUKLAR CEMAATE VERİLDİ Mİ?

Kimsesiz durumdaki çocukların cemaat yurtlarına verildiği iddialarının altını çizen Emir, şunları söyledi:

“Kamuoyunda bu konu tartışıldı ve Aile Bakanlığı’ndan maalesef bu konuda açık bir yalanlama gelmedi. Basınla paylaşılan, bizim bildiğimiz, bize somut söylenen şu anda cemaat yurdunda kalan çocuk olmadığı şeklinde. Bu çocuklar, cemaat yurduna veya başka kuruma verilmiş midir? Böyle bir olay olmuş mudur? Tabii, bundan sonra da elbette olacak mıdır diye sormayacağım. Elbette ki yapmayacağınızı tahmin ederim.”

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, 55 çocuk hakkında kayıp müracaatı yapıldığını belirtse de Emir’in sorularını yanıtlamadı.