CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken 'Pervin Buldan' paylaşımı!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den çok sert yanıt geldi. Kabaktepe, ''Ben de evladını vatan uğruna şehit veren tüm şehit annelerinin gününü içim buruk bir şekilde kutluyorum.'' dedi. AK Parti'li Alinur Aktaş'tan da İmamoğlu'na sert tepki geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve PKK'ya desteğini esirgemeyen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kutladı. Bu paylaşım sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun bir şekilde eleştirildi.

AK PARTİ'Lİ OSMAN NURİ KABAKTEPE'DEN ÇOK SERT YANIT

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun skandal Pervin Buldan paylaşımına AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den çok sert yanıt geldi.

Kabaktepe, ''Ödeye ödeye bitiremediniz seçim diyetinizi. Ben de evladını vatan uğruna şehit veren tüm şehit annelerinin, yavrularını terör örgütü PKK’nın elinden kurtarmak için HDP binasının önünde bekleyen Diyarbakır Anneleri’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içim buruk bir şekilde kutluyorum.'' ifadelerini kullandı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI ALİNUR AKTAŞ'TAN TEPKİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan da Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımına sert tepki geldi.

Aktaş, ''Eli kanlı terör örgütüne destek verenlerin, YPG’ye sırtını yaslayanların, Yasin Börü ve Eren Bülbül’ü katledenlerin, Diyarbakır annelerine sağır kalanların, 13 yiğidimizi mağarada şehit edenlere tek cümle edemeyenlerin #8MartDünyaKadınlarGünü kutlu olmasın...'' dedi.

İYİ PARTİ'DE GİZLİ İTTİFAKA İSYAN BAŞLADI

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Anneleri yıllardır evlâtsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum.'' açıklamasında bulundu.

Bu ifadeler sonrasında İYİ Parti içerisinde, CHP ve HDP ile olan gizli ittifaka karşı bir isyan başlatıldığı iddiası gündeme geldi.

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, ''Seçim ittifakı yaptık, teröristlerle anılma ittifakı yapmadık.'' paylaşımında bulundu.

AK PARTİ'Lİ ALPAY ÖZALAN'DAN MERAL AKŞENER'E ZOR SORU

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e twitter üzerinden zor sorular sordu.

Özalan, ''Aynı ittifakta olduğunuz için, Pervin Buldan'la aynı tweette kutlamış sizi. Sizden de yanıt bekliyor. Orada mısınız?'' paylaşımında bulundu.