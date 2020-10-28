CHP'li belediyede Türk bayrağı ve Atatürk posterleri yola serildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk bayrağını ve Atatürk posterleri ayakla basılan yere serildi. Metrelerce uzunluktaki bayrak ve Atatürk posterlerinin üzerinden arabalar geçti.

VATANDAŞLAR CHP'Lİ ALAŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEPKİ GÖSTERDİ

Ay yıldızlı bayrağın yerlerde süründürülmesine tepki gösteren vatandaşlar, CHP'li Alaşehir Belediyesi'ne de tepki göstererek bu durumu anında kameraya çekti.

TÜRK BAYRAĞININ ÜZERİNDEN ARAÇ GEÇTİ

Metrelerce yere serilen Türk bayrağının ve Atatürk posterinin araç trafiğinin olduğu bir alanda ve ayakla basılan yerlere neden serildiği ise bilinmiyor.

KANUNDA OTURULAN YA DA AYAKLA BASILAN YERE KONULAMAYACAĞI YAZIYOR

Ancak araç trafiğinin olduğu ve ayakla basılan yerlere serilmesi büyük tepkiye neden oldu. Türk bayrağını Koruma Kanunu'na göre ise oturulan ya da ayakla basılan yerlere Türk bayrağının konulamayacağı yazıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk Bayrağı ile Atatürk posterlerinin yola serilmesi ve üzerinden araç geçmesiyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümü öncesi Alaşehir ilçesinde Türk bayrağının ve Atatürk posterlerinin yola serilmesi ve üzerinden araçların geçmesiyle ilgili görüntülerin sosyal medyaya ve çeşitli yayın organlarına yansımasıyla ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada "Olayın meydana gelmesinde ihmal ya da kusuru bulunanlarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.