CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın bastırdığı imsakiye yanlış çıktı

Adından sıkça bahsettiren CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Özcan, en son geçen kasımda belediyede uygunsuz görüntüleri çıkan sendika temsilcisi ve belediyedeki bilgisayarına yasaklı görüntüler indirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan imar müdürü skandalları patlayınca, “Artık zapt edemiyorum. Belediyenin su şebekesine şap katalım” sözleriyle gündeme gelmişti.

Cumhuriyet Halk Partili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez yanlış Ramazan imsakiyesi ile gündemde. Belediyenin bastırdığı imsakiyede akşam ezanı Diyanet’in hazırladığı imsakiyeye göre 2-3 dakika geç okunuyor. İmsak vakitleri de 18 dakika erken başladığı için Bolulular, bu imsakiyeye uyarsa 20 dakika fazla oruç tutacak. Gaarıyla bilinen Özcan en son geçen kasım ayındaki meclis toplantısında meclis üyelerine karşı sarf ettiği, “sana gazoz ısmarlayayım” ve “Artık zapt edemiyorum. Belediyenin su şebekesine şap katalım” sözleriyle gündem olmuştu.

20 DAKİKA FAZLA ORUÇ

Vatandaşa 20 dakikadan fazla oruç tutturan Özcan’a Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Burak Balaban’dan tepki geldi.

Yeni Şafak’a konuşan Balaban, “Bolulu vatandaşlarımızı Tanju Özcan’ın bastırdığı imsakiyeleri kesinlikle dikkate almamaları konusunda uyarıyoruz. Hemşehrilerimiz oruçlarının sakata gelmemesi için her zamanki gibi yine Diyanet’imizin imsakiyesini esas alsınlar" dedi.