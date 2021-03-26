CHP'li başkanın porno paniği

CHP'de iki dönem Kırklareli milletvekilliği yapan Mehmet Siyam Kesimoğlu, 2019 yerel seçimlerinde CHP’den belediye başkan adayı gösterilmemişti.

Bunun üzerine seçimlere bağımsız aday olarak giren Kesimoğlu seçimi kazanmasının ardından CHP’ye geri döndüğünü duyurmuştu.

"HESABIMDA OLAĞANDIŞI BİR ÇOK ŞEYLE KARŞILAŞTIK"

Kesimoğlu, bundan üç gün önce sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu, Kesimoğlu açıklamasında, ”Önceki gün öğleden sonra hesabımda olağandışı bir çok şeyle karşılaştık, şu an her şey kontrol altında görünüyor. Eğer hesabımdan size yönelik bir talep geldiyse lütfen dikkate almayınız ve yasal haklarımı kullanmamda destek olmak için bana bilgi veriniz.” yazdı.

Belediye Başkanı Kesimoğlu’nun neden böyle bir mesaj yazdığı önce anlaşılamadı.

HESABINDAN PORNO BEĞENİLDİ

Ancak yine bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir video ile CHP’li Başkan Kesimoğlu’nun yaptığı açıklamanın nedeni anlaşıldı.

Kesimoğlu’nun hesabının altına doğru inildiğini gösteren videoda porno beğenilerinin yapıldığı görüldü. CHP'li başkanın bir toplantı sonrası öğrendiği olay üzerine açıklama yapma gereği duyduğu ifade edildi.

HESABI ÇALINDI MI YOKSA KAZA KURBANI MI?

Kesimoğlu’nun Twitter hesabından bir porno sitesine girildiğini öğrenen diğer sosyal medya kullanıcılarının çeşitli mesajlar yazarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bazıları ise bunun bir kaza olabileceğini öne sürdü.

Öte yandan yerel gazetelerde de 'Siber saldırıyı kınıyoruz' başlıklı haberler yapıldığı

görüldü: