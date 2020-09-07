AjansHaber.com.tr Siyaset CHP'li başkan iş isteyen kadına tecavüz etti

CHP'li başkan iş isteyen kadına tecavüz etti iddiası

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen kadına tecavüz ettiği iddia edildi.

Mağdur kadın, kendisine uyuşturucu içirildiği ve sonrasında şantajla tecavüze uğradığını öne sürdü. Görüntüler ise sosyal medyada yayınlandı. İşte, CHP’li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili gündemi sarsan skandal iddianın detayları...

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Didim Belediye'si skandal görüntüler ile Türkiye'de gündem oldu. İddiaya göre, CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, kendisinden iş isteyen bir kadına tecavüz etti. Uyuşturucu içirdikten sonra mağdure kadının videoya alındığı ve şantajla cinsel saldırıda bulunulduğu iddia edildi.

UYUŞTURUCU İÇİRİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Saldırıyı anlatan mağdure kadın, belediyede görüşmenin ardından Ali Çağlar isimli bir şahsın Akköy'deki çiftliğine götürüldüğü söyledi.

Mağdure kadın, muhabbet sırasında kendisine bir ot içirilmesinin ardından kendinden geçtiğini ifade ederek alçak fiiliyatın mağduru olduğunu açıkladı.

Tecavüz esnasında Ali Çağlar isimli şahsın şantaj için video kaydı aldığını söyleyen mağdure, Belediye Başkan Yardımcısı Öznur Gündoğdu'nun da orada olduğu belirterek CHP'li Atabay ile DİBEL Müdürü Öner Çiçek'in tecavüzde bulunduğunu söyledi.

"2 AY BOYUNCA ŞANTAJ VE TEHDİTLE TECAVÜZ ETTİLER"

Video kaydını kendisine şantaj olarak kullanıldığını söyleyen mağdure kadın, 2 ay boyunca tehdit ve şantajla tecavüze uğradığını söyledi.

Kaynak: www.sabah.com.tr

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
HDP'li Barış Can Göral, İBB’de göreve başladı
Demirtaş'ın çağrısına olumlu yanıt verdi
CHP'li başkan iş isteyen kadına tecavüz etti
AK Parti'den idam çıkışı!
Meral Akşener: İdam gelirse AB'ye giremeyiz
CHP'nin HDP ile yeniden ittifak taktiği
"Adayımız Abdullah Gül olmamalı"