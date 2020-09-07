CHP'li başkan iş isteyen kadına tecavüz etti iddiası

Mağdur kadın, kendisine uyuşturucu içirildiği ve sonrasında şantajla tecavüze uğradığını öne sürdü. Görüntüler ise sosyal medyada yayınlandı. İşte, CHP’li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili gündemi sarsan skandal iddianın detayları...

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Didim Belediye'si skandal görüntüler ile Türkiye'de gündem oldu. İddiaya göre, CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, kendisinden iş isteyen bir kadına tecavüz etti. Uyuşturucu içirdikten sonra mağdure kadının videoya alındığı ve şantajla cinsel saldırıda bulunulduğu iddia edildi.

Didim’de REZALET!



Chp li başkan tecavüz eder,suç şahsidir..

HDP milletvekili tecavüzden istifa eder suç şahsidir..

ODA TV nin efendi diye söz ettiği sapık sözde şeyh taciz edince tüm müslümanlar tecavüzcü AKEPE İSTİFA! #TecavüzcüCHP pic.twitter.com/zGT2QazuyA — Derya’ca (@Onlyseaa) September 6, 2020

UYUŞTURUCU İÇİRİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Saldırıyı anlatan mağdure kadın, belediyede görüşmenin ardından Ali Çağlar isimli bir şahsın Akköy'deki çiftliğine götürüldüğü söyledi.

Mağdure kadın, muhabbet sırasında kendisine bir ot içirilmesinin ardından kendinden geçtiğini ifade ederek alçak fiiliyatın mağduru olduğunu açıkladı.

Tecavüz esnasında Ali Çağlar isimli şahsın şantaj için video kaydı aldığını söyleyen mağdure, Belediye Başkan Yardımcısı Öznur Gündoğdu'nun da orada olduğu belirterek CHP'li Atabay ile DİBEL Müdürü Öner Çiçek'in tecavüzde bulunduğunu söyledi.

"2 AY BOYUNCA ŞANTAJ VE TEHDİTLE TECAVÜZ ETTİLER"

Video kaydını kendisine şantaj olarak kullanıldığını söyleyen mağdure kadın, 2 ay boyunca tehdit ve şantajla tecavüze uğradığını söyledi.

Kaynak: www.sabah.com.tr