CHP'li Başkan için harekete geçildi!

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay mahkemede görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyledi. İçişleri Bakanlığı müfettişlerini göndererek CHP'li başkan ile ilgili inceleme ve soruşturma başlattı. Atabay'dan davacı olan Erdem Batur isimli vatandaş yaşananları anlattı, CHP'nin her şeyi bilmesine rağmen Atabay'ı yeniden aday gösterdiğini söyledi.

3 YIL ÖNCE YAŞANMIŞ

Yaşananları aktaran Batur, olayın 3 yıl önce yaşandığını söyledi. Didim'in kış aylarında iş sıkıntısı yaşanan bir ilçe olduğunu söyleyen Batur, kadının iş istemek için belediyeye gittiğini aktardı.

"SONRA YALNIZ GÖRÜŞELİM" DEMİŞ

Batur, genç kadının CHP'li başkan tarafından geri çevrildiğini, yalnız görüşerek bir çözüm üretileceğini bildirdiğini söyledi. Kadın ile buluşan CHP'li Atabay, çiftlik evine gitti. İddiaya göre burada kadına alkol ve uyuşturucu verdi, cinsel istismarda bulundu.

Didim’de REZALET!



Chp li başkan tecavüz eder,suç şahsidir..

HDP milletvekili tecavüzden istifa eder suç şahsidir..

ODA TV nin efendi diye söz ettiği sapık sözde şeyh taciz edince tüm müslümanlar tecavüzcü AKEPE İSTİFA! #TecavüzcüCHP pic.twitter.com/zGT2QazuyA — Derya’ca (@Onlyseaa) September 6, 2020

"GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKINCA SUÇ DUYURUNDA BULUNDUM"

Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından ilçede büyük tepki oluştuğunu söyleyen Batur, "Hemen suç duyurusunda bulunduk. Bir gelişme olmadı." dedi. Batur, olayın cinsel istismar olduğunu bilmediklerini, istismar kısmını Yeni öğrendiklerini aktardı.

KILIÇDAROĞLU GÖRÜNTÜLERİ İZLEMİŞ

Didim Belediye Başkanı'nın cinsel istismar olayını CHP'li yetkililer dahil olmak üzere herkesin bildiğini söyleyen Batur, Atabay'ın yeniden aday gösterildiğini söyledi. Batur, CHP'ye sert eleştirilerde bulundu, "CHP son aylarda İstanbul Sözleşmesi, kadın beyanatı adı altında bir çok eylem yapıyor. Sapık kendinden olunca herkes kafasını kuma gömüyor. CHP'de bunu bilmeyen yok. 3 yıl önce Kılıçdaroğlu bu görüntüleri izliyor. Yine bşaımıza bela ettiler. Yani artık sapıklığı ve kasetleri benimsemiş bir parti oldu maalesef. Zaman kaybetmeden Kılıçdaroğlu bu adamını burdan alsın." dedi.

İÇİŞLERİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

İçişleri Bakanlığı cinsel istismar iddiaları ile ilgili görüntüler üzerine müfettişlerini gönderdi. CHP'li Ahmet Deniz Atabay ile ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı. Görüntüler kriminal incelemeye gönderildi.

KADEM'DEN SERT TEPKİ

KADEM, CHP'li başkan Atabay ve beraberindeki iki kişi ile ilgili cinsel istismar iddialarına ilişkin sert bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile beraberindeki 2 kişinin, iş isteyen kadını tehdit ve şantajla taciz ettiği iddiaları korkunç bir şekilde önümüzde dururken bir an önce olayın aydınlatılmasını ve bu çirkin fiilin faillerinin kesinlikle cezasız kalmamasını bekliyoruz.

Kimilerinin, taciz ve tecavüz olaylarını ideolojik bir pencereden bakarak değerlendirmesini kabul etmiyoruz. Bu bağlamda; sessizliğini koruyan herkesi, temsil ettiği hizmet makamını taciz ve tecavüz için aracı bir güç olarak kullanmak isteyenlere tepki vermeye davet ediyoruz.