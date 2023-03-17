CHP’li Barut, Bakan Kirişçi'ye istifa çağırdı!

Çok sayıda insanın hayatını kaybettiği Adıyaman ve Şanlıurfa'daki sel felaketinin ardından bir televizyon kanalına çıkan Tarım Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Üç günde bu kadar yağış olsun elbette istemeyiz. Yağışların düzensizliği var. Kuraklık riski de vardı. Bir taraftan 15 canımızı aldı ama diğer taraftan toprak suya kavuştu. Atatürk Barajı'nda su 300 bin metreküp arttı. Bu önemli bir şey" diye konuştu. Adeta infiale neden olan Bakan Kirişçi'nin sözleri, CHP'den sert tepki geldi.

Derhal istifa etmeli

Türkiye'nin asrın ihmaliyle yaşadığı deprem felaketinin ardından acıların katlandığını anımsatan Ayhan Barut, Bakan Kirişçi'yi istifaya çağırdığı konuşmasında şunları kaydetti:

"Yurttaşımızı deprem felaketinde çadırsız, konteynersiz, sahipsiz bırakan AKP iktidarı ve onların bürokratları, görevlerini yapsaydı, sorumluluklarını yerine getirseydi, biz bunca acıyı bu kadar derinden hissetmeyecekti belki de. Bunca canımızı yitirdiğimiz depremde kimse sorumluluk alıp istifa etmedi. Depremden sonra yurttaşlarımızı Malatya'da, Adıyaman'da ve Şanlıurfa'da sel vurdu. Deprem gerçeğine uygun Türkiye'nin yapılaşmasına izin vermeyenler, sorumluluklarını unutuyor. Depremde olduğu gibi dere yataklarını imara açanlar, düzensiz yapılaşmaya izin verenler, bilimi değil rantı esas alanlar, talan peşinde koşanlar sel felaketiyle ilgili de acıların sorumlusudur. Bunların vicdanı kurumuş sanki. Bakan Kirişçi'nin ekranda dile getirdiği sözler vahimin de ötesindedir. Toplumun, hepimizin vicdanlarını yaralayan bu vahim sözleri hiç ama hiç unutmayacağız. Elbette sorumlular bulunup hukuk önünde hesabı sorulacak. Zaten önce hesabını halk sandıkta soracak. Amasız fakatsız, bu vicdanları sızlatan sözlerin sahibi, sorumluluklarını inkar eden Bakan Kirişçi'yi derhal istifaya çağırıyoruz."