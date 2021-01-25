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CHP'li Aytuğ Atıcı: "Erdoğan gitsin diye canımı veririm!"

CHP'li Aytuğ Atıcı, katıldığı canlı yayında yaptığı skandal açıklamada 'Erdoğan gitsin diye canımı veririm' dedi.

Habertürk'te yayınlanan Kübra Par ile Açık ve Net programına katılan CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın sözleri ile ilgili yaptığı açıklamada 'Erdoğan gitsin diye canımı veririm' dedi.

Biden'ın Türkiye iç siyasetine müdahale anlamı taşıyan sözleri ile ilgili yaptığı açıklamada Atıcı, 'Erdoğan gitsin diye canımı veririm ama dışarıdan bir müdahale olursa bizi karşılarında bulurlar.' ifadelerini kullandı.

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