CHP'li Aylin Nazlıaka TRT'yi hedef aldı

CHP’li isimlerin milli kahramanlıkları üzerinden yaptığı algı operasyonlarında bir yenisi daha eklendi. 2016 yılında ilginç bir sebeple partiden ihraç edilen ve geçtiğimiz günlerde CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı’na getirilen Aylin Nazlıaka’nın 30 Ağustos üzerinden TRT’yi hedef aldığı yalan paylaşımı kısa sürede elinde patladı.

CHP'nin Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na seçilen Aylin Nazlıaka sosyal medya hesabından Twitter'dan çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Nazlıaka'nın yalan paylaşımı şöyle:

"TRT aynı ayarda devam ediyor...

Ülkemizin tüm yurtseverleri birleşecek ve bu ayarları bozacak! 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak!"

Sonrasında düzelttiği paylaşım ise şöyle:

"Az önce TRT'den arayıp bir bilgi verdiler. Cumhuriyetin önemli kazanımlarından birisi olan TRT kurumu, yapması gereken kamu yayıncılığını neyse ki yapmış ve #30AğustosZaferBayramı'na özel bir program hazırlamış.

Tüm yurttaşlarımız adına teşekkür ederim."

4 YIL ÖNCE İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Aylin Nazlıaka, 2016 yılında ilginç bir olay sonucu CHP'den ihraç edilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği" iddiasıyla ilgili olarak Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, oy çokluğu ile kesin ihracına karar vermişti.