CHP’li Arık: “Yasayı yeniden ele alalım”

Kayseri’de satın aldıkları evi ikinci kez satın almak zorunda kalan kooperatif mağdurlarının sorunlarını TBMM gündemine taşıyan CHP Kayseri Milletvekili, tüm uğraşlar sonucu hazırlanan yasanın Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini belirtti. Konuyu bir kez daha gündeme taşıyan Arık, iktidara seslenerek, yasa teklifinin yeniden gündeme alınmasını istedi.

Arık, “Başta ilim Kayseri olmak üzere birçok ilimizde kooperatif mağduru vatandaşlarımız var. Bu mağduriyetin giderilmesiyle ilgili yasal bir düzenleme de yapıldı ancak çıkarılan yasa “Kayseri iline özgü, kanunların genelliği ilkesine aykırı.” denilerek Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Oysa ki bu yasa görüşülürken gerek Sayın Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel gerekse de ben defaatlarca bu yasadan “Kayseri” ibaresinin çıkarılması gerektiğini, aksi hâlde Anayasa Mahkemesinden geri döneceğini belirtmiştik ve bugün söylediğimiz oldu. Vatandaşlarımızın beklentisi şu: Meclis kapanmadan önümüzdeki hafta içerisinde bu mağduriyetin giderilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması” diye konuştu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise yasa teklifinin görüşülmesi sırasında yaptıkları uyarıların dikkate alınmadığını belirterek, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeleri yaptı:

“Daha geçen sene 10 Haziran 2022, Mecliste bir kanun görüşülüyor -ben nöbetçiyim, Kayseri Milletvekili Elitaş nöbetçi- ve Kayseri’deki bir sorunu çözüyor, diyor ki: Kayseri’deki bir kooperatifle ilgili bir madde… Dedim ki: Bir, bütün Türkiye'de benzer sorun var; iki, Kayseri’ye özel kanun olmaz, kanunların genelliği ilkesine aykırı. Kayseri’deki bir kooperatifteki sorun çözülmez, bu sorun tüm kooperatifler için çözülür. İddia etti Olmaz.’ dedi. 15 Haziran’da yayınlandı, Anayasa Mahkemesi 16 Şubat 2023 tarihinde bunu iptal etti; gerekçe, kanunların genelliği ilkesine aykırı. Dilimizde tüy bitiyor, anlatamıyoruz ama buradan çağrımız -zaten kanun hazır ama oradaki “Kayseri” ibaresi genellik ilkesini bozuyor- Meclisin bu kez Türkiye’deki benzer sorunu yaşayan tüm kooperatif ve kooperatif mağdurları için bu konuyu ele alması yönündedir”