CHP’li 23 milletvekilinden Lütfü Savaş’a “fişleme” suçlaması!

Ümit KOZAN/ AJANS HABER

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’den tekrar aday olma konusu krize dönüşen Lütfü Savaş’a 2008 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde rektör danışmanı olarak görev yaptığı sırada “öğretim görevlilerini fişlediği” iddiasıyla TBMM’ye yazılı araştırma önergesi verildiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 22. ve 23. dönem Hatay milletvekili olarak görev yapan Gökhan Durgun’un, milletvekili olarak görev yaptığı dönemde Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde rektör danışmanı olarak görev yapan Lütfü Savaş hakkında 5 Kasım 2008 tarihinde TBMM araştırma önergesi verdi.

ANAYASA’NIN 98’NCİ, İÇTÜZÜĞÜN 104 VE 105’NCİ MADDELERİ UYARINCA

Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ve 22 CHP’li milletvekili, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde hukuka aykırı uygulamalar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’nci, içtüzüğün 104 ve 105’nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergede, Lütfü Savaş hakkında ağır ithamlarda bulunuldu.

CHP'li vekillerin Meclis Araştırması açılması istenen metinde Savaş hakkında, şu iddialarda bulunuldu:

1-Üniversitede yapılan ihalelerle ilgili olarak açılan ihale yolsuzluğu soruşturması nedeni ile üniversiteyle ilişiği kesilen Yrd. Doç. Dr. Lütfü Savaş, Rektör Prof. Dr. Şerafettin Canda tarafından yeniden göreve başlatılmıştır.

2-Rektör danışmanı olan Yrd. Doç. Dr. Lütfü Savaş, usulsüz işleme imza atmak suçundan disiplin cezası almış birisidir. Ayrıca Lütfü Savaş tıp fakültesindeki öğretim üyelerini, siyasi görüşüne, mezhebine ve doğum yerine göre fişlemiş, bu nedenle de yargılanmıştır.

CHP tarafından 31 Mart seçimlerinde yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen ve bu konuda adaylığı krize dönen ve defalarca tartışma yaşanmasına neden olan Lütfü Savaş hakkında CHP eski milletvekili Gökhan Durgun’un ve 22 CHP’li milletvekilinin verdiği Meclis araştırma önergesi, yasama yılı sona erdiği için başlatılmamıştı.

CHP’li milletvekilinin Lütfü Savaş’ı “siyasi görüşe, mezhebe ve doğum yerine göre fişlemesi” iddiası, daha sonraki dönemlerde bir daha gündeme getirilmedi.

LÜTFÜ SAVAŞ HAKKINDA ÖNERGE VEREN 23 MİLLETVEKİLİ:

“Gökhan Durgun, Ali Rıza Öztürk, Suat Binici, Mevlüt Coşkuner, Ahmet Ersin, Ahmet Ali Özpolat, Ramazan Kerim Özkan, Ahmet Küçük, Abdullah Özer, Kemal Demirel, Fatma Nur Serter, Fevzi Topuz, Halil Ünlütepe, Rahmi Güner, Ali İhsan Köktürk, Muhammet Rıza Yalçınkaya, Akif Ekici, Hüseyin Ünsal, İsa Gök, Rasim Çakır, Tansel Barış, Bilgin Paçarız ve Fuat Çay.”

HER PARTİDE BOY GÖSTERDİ!

Lütfü Savaş, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluşunda görev aldı. Aynı üniversitede başhekim yardımcılığı görevi yaptı. 2006-2008 döneminde rektör danışmanlığı görevinde bulundu.



Kendisini “milliyetçi” bir çizgide tanımlayan Savaş, 2009 Türkiye yerel seçimlerinde üniversitedeki görevinden ayrılıp AK Parti'den Antakya Belediye Başkanı adayı oldu ve seçimleri kazandı.

2014 Türkiye yerel seçimlerinde AK Parti’nin Sadullah Ergin'i belediye başkan adayı olarak göstermesi üzerine AK Parti’den ayrıldı.



CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine partideki birçok karşı görüşe rağmen 2014 Türkiye yerel seçimlerinde CHP Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak gösterilerek seçildi.

Hatay'ın mevcut Belediye Başkanı olan Lütfü Savaş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu sırada bu adaylığı hem seçmenler tarafından hem de parti içinde büyük ölçüde tartışmalara neden oldu.