CHP'den Tanju Özcan kararı

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun kararına ilişkin bilgi veren parti Sözcüsü Faik Öztrak, Özcan'ın uyarılması için yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

"Uyarılması talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi"

Öztrak, açıklamasında şunları kaydetti;

Bolu Belediye Başkanı'nın bir kadın hepşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul edebilmemiz mümkün değil. Sindirebilmemiz de mümkün değil. Ama kendisi hatasını anlayarak kamuoyu önünde özür diledi. Bu özrü de dikkate alarak Bolu belediye Başkanı'nın bir kadın hepşehrisi hakkında yapmış olduğu yakışıksız açıklamaları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'nda uyarılması talebiyle sevkine MYK'da oy birliği ile karar verdik.