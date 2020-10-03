CHP’den skandal bildiri

CHP İstanbul İl Örgüt Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi mentörü olarak bilinen İlhan Cihaner’in ‘Gelecek İçin Biz’ grubunun yayımladığı bildiride, “Azerbaycan’ın ve Ermenistan’ın yoksul çocuklarının hayatları, iktidarlarını savaş çığırtkanlıkları ve düşman üretme üzerine kuran siyaset elitlerinin tercihlerine feda edilemez” denildi. Bildiride, işgalci Ermenistan’a toz kondurulmadı.

Azerbaycan'a saldırı düzenleyen Ermenistan sivil yerleşimleri hedef aldı. Onlarca Azerbaycan Türk'ü saldırılarda hayatını kaybetti. Ermenistan tarafından açılan ateşlerle bozulan ateşkes sonrası Azerbaycan topraklarını işgal etme girişiminde bulunan Ermenistan'a karşı destansı bir mücadeleye başladı. Topraklarını müdafaa ve işgalden kurtarmak adına aldığı savaş hali kararıyla cephede başarı üstüne başarı elde etti. 6 gün gibi kısa bir sürede birçok bölge işgalden kurtarıldı. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan'ın haklı mücadelesine destek verirken, Dağlık Karabağ'da devam eden mücadelenin 6'ncı gününde CHP'den skandal bir bildiri yayımlandı. Cihaner'in 'savaşa hayır' mesajı ile paylaştığı bildiride yaşanan mevcut duruma saldırgan tutumu ile sebep olan Ermenistan'a tek bir kınama ve suçlamada bulunulmadığı dikkat çekti. AK Parti hükümetinin yıllardır Karabağ sorununu çözmek adına attığı tüm diplomatik adımların ve girişimlerin görmezden gelindiği bildiride sivil hedef alan Ermenistan yönetimin sergilediği tavra yönelik tek bir kelime edilmediği görüldü.

'VEKALET SAVAŞI İSTEMİYORUZ'

İstanbul CHP İl Örgüt Başkanı Canan Kaftancoğlu'nun siyasi mentörü olarak bilinen CHP'li İlhan Cihaner'in 'Gelecek İçin Biz' grubu tarafından hazırlanan ve 'Azerbaycan'ın ve Ermenistan'ın yoksul çocuklarının hayatları, iktidarlarını savaş çığırtkanlıkları ve düşman üretme üzerine kuran siyaset elitlerinin tercihlerine feda edilemez' denilen metinde şu ifadelere yer verildi: Azerbaycan ve Ermenistan arasında süre giden gerilim son yaşananlarla birlikte tehlikeli bir seviyeye ulaşmış durumda. Her iki ülkenin saldırgan çevreleri 'Savaş tamtamları' çalıyorlar. Savaşın; uyuşmazlığın kökenindeki Dağlık Karabağ sorunu kalıcı olarak çözemeyeceği ortada iken, bölge dışı ülkelerin benzin dökmesi kabul edilemez. Başta AK Parti iktidarı olmak üzere Türkiye'nin savaş yanlısı çevreleri, uluslararası hukuk ve diplomasiyi harekete geçirmek için çalışmak yerine siyasi rant uğuruna, hamasi askeri nutuklar atıyorlar. Bu tutum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Ermeni yurttaşlarımızla ekmek parası peşinde ülkemize sığınan Ermenilere dönük provokasyonlara yol açıyor. "Tek millet iki devlet" anlayışı savaşa değil barışa hizmet etmeli. Bizler, dünya halklarının kardeşliğine inanıyoruz. Azerbaycan'ın ve Ermenistan'ın yoksul çocuklarının hayatları, iktidarlarını savaş çığırtkanlıkları ve düşman üretme üzerine kuran siyaset elitlerinin tercihlerine feda edilemez. Bizler, bölgemizde yıllar içerisine yayılarak kronikleşecek bir başka 'vekalet savaşı' istemiyoruz. Böyle bir savaşın kazananı da emperyalizm, sermaye, uluslararası silah tüccarları ve despotik yönetimler olacaktır. Pandemi döneminde sağlığa, eğitime ve halkların refahına harcanacak kaynaklar silahlanmaya ayrılmamalı. Tarafları, silahlı çatışmalardan uzak durmaya ve diplomatik kanallarla uluslararası hukuk doğrultusunda hareket etmeye davet ediyoruz. Çözüm; dezenformasyon yapmak ve yeni felaketleri çağırmak olamaz. Derhal ateşkesin sağlanması ve işgallerin sonlandırılmasına dönük AGİT ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması müzakere için güçlü bir başlangıç olacaktır. AK Parti iktidarını ve TBMM'de temsil edilen bütün partileri ülkemizin ve bölgemizin bir başka vekâlet savaşına sürüklenmemesi için 'siyasi sorumluluk' içerisinde davranmaya ve bölgesel barışa katkı sunmaya çağırıyoruz. Bir kez daha: Yurtta barış dünyada barış!"