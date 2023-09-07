CHP'den İYİ Parti ile ittifak açıklaması!
CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Köksal, İYİ Parti ile ittifak kurulup kurulmayacağı konusuna açıklık getirdi.
CHP'li Köksal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Köksal, İYİ Parti ve CHP'nin yerel seçimlere yönelik açıklamaların hatırlatılması üzerine, "CHP olarak gerekirse ittifakla, gerekirse tek başına bu seçimlere gireceğiz. 7 ay sonra yapılacak yerel seçimler için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalara devam ediyoruz" dedi.
İYİ Parti açıklaması
Köksal, 'Kapılar İYİ Parti için tam anlamıyla kapandı diyemeyiz, doğru mu?' şeklindeki soruya ise "Gerekli yerlerde zaten gerekirse ittifak yaparız, gerekirse tek başımıza gireriz. Partimizin yetkili kurulları yeri geldiğinde gerekli kararları alacak ve kamuoyuyla paylaşacaktır" diyerek cevap verdi.
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