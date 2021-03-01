CHP’den istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, AK Partili Melih Gökçek’in iddiası ve çıkan söylentiler üzerine, hakkında komplo kurulduğunu söyledi.

Sancar’ın, partisinden istifa etmesi üzerine sosyal medya adresinden ‘alkış’ ikonuyla birlikte ‘kutluyorum’ diye tweet atan Melih Gökçek daha sonra “Tweetimi sildim. Onurlu bir istifa değilmiş… Felaket ötesi…” diye paylaşımda bulundu.

‘HER TÜRLÜ İFTİRAYA BELGELERİYLE CEVAP VERECEĞİM’

Sancar, Gökçek’in paylaşımı ve ardından sosyal medyada dolaşan iddialarla ilgili Şifre Haber Genel Yayın Yönetmeni Bülent Öztürk’e konuştu. Haberde şöyle denildi:

“Öztürk’ün İstanbul Ataşehir- Bodrum ve Kuşadası üçgeninde yolsuzluk, tecavüz, eşcinsellik ve danışmanıyla ilgili iddialar, kaset söylentileri konusundaki sorularına ‘Komplo var, bu komployu da biz bozacağız’ diyen Milletvekili Sancar şöyle konuştu:

“Sizin aktardığınız tecavüz, İstanbul Ataşehir, Bodrum Kuşadası üçgeni yolsuzluk iddiaları… Eşcinsellik iddiaları… Bunların hepsini duydum, takip ediyorum. Danışmanımın adını, ahlaksızca ve adi bir şekilde karıştırıyorlar, iftira atıyorlar…

Ne oldu da Melih Gökçek çıktı bu işlerin içinden, kendini ortaya attı… Bunu insanlar biraz düşünmeli. Evet, Kaset var diye, baskı oluşturuldu… Gerekli yerlere şikayetimi yaptım… Her türlü iftiraya, ayrı ayrı belgeleriyle cevap vereceğim… Komplo var, bu komployu bozacak olan da benim…

Bir kaset falan ortaya çıkarsa, çıktığında da tüm bu ahlaksızca saldırılara karşı, en kısa zaman içinde öyle yazılı açıklama yaparak da değil, medyanın karşısına çıkıp tek tek cevap vereceğim.”