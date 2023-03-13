CHP'den İnce'ye adaylıktan çekil çağrısı!

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, katıldığı bir televizyon programında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP’li Erol, “Bu sürecin dışında kalacağına ve aleyhine çalışacağına geçmişte almış olduğu CHP kültürü açısından asla ihtimal vermiyorum. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum ve dönmelidir" ifadelerini kullandı.

Katıldığı bir televizyon programında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum ve dönmelidir" diye konuştu.

“Muharrem İnce'nin sağduyusuna güveniyoruz”

Erol, "Muharrem Bey partinin mutfağından yetişmiş, her türlü görev almış birisi. Gençlik kolu başkanlığı, belediye meclis üyeliği, milletvekilliği, grup başkanvekilliği, en son cumhurbaşkanı adaylığı... Her siyasetçinin kendine göre bir siyaset tarzı olabilir ama Muharrem Bey'in 70 yıllık CHP tarihinde bugüne kadar en yakın iktidar olma sürecinde bu harekete bir olumsuzlukla karşılık vereceğine ihtimal vermiyorum. En büyük güvencemiz genel başkanımızın devlet adamlığı kimliği. Muharrem İnce'nin de sağduyusuna güveniyoruz.” Dedi.