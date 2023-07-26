CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan'dan ilk açıklama!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’den ihraç edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca KESİN ÇIKARMA CEZASI verilmiştir."

Başarısız Bay Kemal @kilicdarogluk , 12 seçim kaybetti ama anahtar liste ile kendi seçtirttiği YDK’ya beni partiden ihraç ettirtti.



Karar, emin olun sadece CHP’nin Atatürkçü gömleği çıkartmasını isteyen Sorosçuları, 10 Aralıkçıları, Badem bıyıklıları ve HDP’li terör sevicileri…

— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) July 26, 2023