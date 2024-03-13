CHP'deki para sayma videosuna ilişkin 3 kişi savcılığa çağrıldı!
CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile 2 kişinin bilgisine başvurulacak.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde ard arda patlak veren skandallar içersinde yerini alan İBB Başkanı İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Fatih Keleş'in 4 saat süren para sayma videosu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
3 kişinin bilgisine başvurulacak
Soruşturma kapsamında Fatih Keleş ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz'ın, bilgilerine başvurulmak üzere savcılığa çağrıldığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.
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