CHP'deki para sayma görüntülerinin ardından başsavcılık harekete geçti!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Fatih Keleş'in 4 saat süren para sayma videosu hakkında önemli bir açıklamada bulundu.

Konuyla ilgili başsavcılığın harekete geçtiğini belirten Tunç, "O görüntülerdeki kişilerle ilgili ifadeler alınmaya başladı. Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Bu paraların partiye yapılan bağış olduğu söylendi. Bunun da bir kuralları var. Kampanyada verilen hesaplar var. Oradan mı geliyor. Başsavcılık bunların hepsini soruşturacaktır." dedi.

Cumhuriyet savcılığının yapacağı soruşturma ile tereddütlerin ortadan kalkacağını belirten Tunç, "Suçtan elde edilen bir gelir varsa bu ortaya çıkacaktır. Böyle elden 15 milyon gibi bir paranın teknoloji çağında verilmesi... Görüntülerde ismi geçenler, ifadelerine başvurulacak. Orada bir suç unsuru var mı yok mu burada ortaya çıkacaktır." şeklinde konuştu.