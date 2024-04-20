CHP'de yerel seçim şımarıklığı atamalara yansıdı!

Uzun yıllar sonra ilk kez seçimden birinci parti olarak çıkan CHP'de seçim sonuçlarının şımarıklığı belediyelerdeki atamalara da yansıdı.

CHP'nin yönetiminbdeki belediyeler adeta yandaş istihdam etme merkezlerine dönüştü.

Çankaya Belediyesi'ne kıyak atamalar

CHP'li Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkan Vekili Hüseyin Coşkun'un eşi Filiz Coşkun, Çankaya Belediyesi'ne Kültür İşleri Müdürü olarak atandı.

CHP'li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un eşi Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Onursal Adıgüzel'in eşi başkan yardımcısı oldu

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in eşi Elif Duygu Adıgüzel, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Deniz Zeyrek'e İmamoğlu piyangosu

Yerel seçim sürecinde her fırsatta İmamoğlu'na desteğini açıklayan Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek'in kardeşi Ediz Zeyrek'in Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı .

Teşkilattan belediyeye

CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın eşi Damla Çelik Kaya, Bornova Belediyesi Sosyal İşler Müdürü olarak atandı.