CHP'de tekme tokat delege seçimi!

CHP’de kongre takviminin belli olmasının ardından başlayan delege seçimleri olaylı geçiyor. Kılıçdaroğlu ekibi ile muhaliflerinin ikiye ayrıldığı partide taraflar birbirine karşı kavgayla, tekmeyle, yumrukla üstünlük sağlamaya çalışıyor.

Bunun bir örneği de İzmir’de yaşandı.

Polis biber gazı kullanarak ayırdı

İl ve ilçe kongreleri öncesi delege seçimlerinin gerçekleştirildiği İzmir’de kavga nedeniyle seçim iptal edildi. Karabağlar Vatan Mahallesi’ndeki CHP delege seçimlerinde partililer arasındaki tartışma alevlendi. Kısa sürede yumruklu kavgaya dönüşen olaya polis müdahale etti.

Birbirine giren CHP’lileri emniyet güçleri, biber gazı kullanarak ayırmaya çalıştı.

Kavganın nedeninin, Vatan Mahallesi’nde ikamet etmeyen ve üye listesinde ismi olmayan kişilerin ilçe yönetimi tarafından listeye yazıldığı iddiaları olduğu belirtildi.