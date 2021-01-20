CHP'de taciz ve tecavüz skandallarına bir yenisi daha eklendi

Taciz ve tecavüz haberleriyle gündemden düşmeyen CHP'de skandallar furyasına bir yenisi daha eklendi.

CHP Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç'ın evli kadınları taciz ettiği öne sürüldü.

Detayları aktaran A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, "İddia Necmi Sıbıç'ın eşinden geldi. Sıbıç'ın eşi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda CHP İlçe Başkanı Necmi Sıbıç'ın evli kadınla cinsel içerikli mesajlarını ve uygunsuz görüntülerini paylaştı. Yaşanan bu yeni iddialar karşısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu ki diğer yaşanan taciz ve tecavüz iddialarına karşı sessizliğini korumuştu CHP üst yönetimi." ifadelerini kullandı.

İDDİA EŞİNDEN GELDİ

Taciz iddiası CHP'li Necmi Sıbıç'ın eşinden geldi.

Sıbıç'ın eşi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda CHP İlçe Başkanı Necmi Sıbıç'ın evli kadınla cinsel içerikli mesajlarını ve uygunsuz görüntülerini paylaştı.

Kaynak: https://www.ahaber.com.tr/gundem/2021/01/20/son-dakika-chpde-yine-taciz-iddiasi-giresun-bulancak-ilce-baskani-necmi-sibic-evli-kadinlari?paging=2