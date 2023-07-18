CHP'de sular durulmuyor! Özcan ve Yarkadaş canlı yayında tartıştı!

Seçim mağlubiyetinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "değişim" baskıları artarak devam ediyor.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" hareketinin öncülüğünü üstlenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'ya "değişim" yürüyüşü başlatmıştı.

Özcan, yürüyüşünün son durağı olan CHP Genel Merkezi önünde protesto amaçlı olarak koltuk fırlatmıştı.

Dün akşam bir canlı yayın programında eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'la "koltuk fırlatma" tartışmasına giren Özcan, "Ben o koltuğu Genel Başkan'a attım tepki olarak. Hatta kendim için de attım benim için önemli değil diye" ifadelerini kullandı.

Özcan'a tepki gösteren Barış Yarkadaş ise "Keşke orada Belediye Başkanlığı'ndan da istifa etseydin" deyince gerilim tırmandı.

Özcan, Yarkadaş'ın geçmişte Kılıçdaroğlu'na kart fırlattığını iddia etti. Bunun üzerine sinirlenen Yarkadaş, "Yalan söylüyorsun. Genel başkana karşı senin yaptığın gibi bir şeyi yapmam. Atatürk'ün koltuğunda oturan kimseye böyle bir saygısızlık yapmam" dedi.