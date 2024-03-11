CHP’de skandal “say say” bitmiyor!

CHP’deki "Özel-İmamoğlu" ekibinin skandalları bitmiyor. Ekremciler, Özelciler ve Kılıçdaroğlucular ekibi arasındaki sürtüşmeler, her gün bir skandalı daha sosyal medyaya sürüklüyor. "Mecliste unutulan para dolu torba"nın ardından bugün de para sayma görüntüleri gündeme oturdu. İşte o görüntüler..

Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indirmek için kurulan delege borsası, Muhittin Böcek'ten alındığı öne sürülen milyon dolarların gölgesinde Ekrem İmamoğlu'nun adı yine bir akçeli skandala karıştı.

Beylikdüzü'ndeki bir kültür merkezine İmamoğlu adına çuval dolusu para geldiği, söz konusu parayı Murat Ongun'un teslim aldığı iddia edildi.

Sosyal medya da iddiaları ortaya atan Atılgan Bayar konuya ilişkin “İş adamı bir arkadaşıma Beylikdüzü’ndeki kültür merkezinde sana bir çuval bağış yaptırdım mı? Yaptırdım. Çanta patlamış da paralar yere saçılmıştı. Murat Ongun teslim aldı. Umarım o para bağış envanterine işlenmiştir” diyerek İmamoğlu ve ekibini suçladı.

Bu ifşanın hemen ardından delege borsasındaki kilit bir isimden şok bir açıklama geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in bir çanta dolusu parayı sayarken görüntülendiği anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

Elimde ses kaydı var

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP PM Üyesi Ferihan Karasu da kurultay sürecinde Ekremciler tarafından kurulan delege borsasını ifşa etti. Karasu, “CHP Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi bir isim, il kongresi ve kurultayda delegelere para verdi. Elimde ses kaydı var” dedi. Delegelere para veren ismin ise CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan olduğu iddia etti.

Milyon dolarlık sır

CHP'li Erkan Çakır, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP PM Üyesi Baki Aydöner'in 'yeniden adaylık' karşılığında Muhittin Böcek'ten 1 milyon dolar aldığını öne sürdü. Çakır, ayrıca Veli Ağbaba'nın kardeşi Hür Ağbaba'nın ise Kuşadası'nda arsalara çöktüğünü öne sürdü. Daha önce Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu delege borsasının baş aktörlerinden olduğu öne sürülen Çakır’ın, araya anlaşmazlık girince delege borsasındaki akçeli işleri ve Özgür Karabat'ın dağıttığı paraları ifşa ettiği ifade edildi.

Çuval dolusu para

2019'da İmamoğlu adına oy talep edip seçim çalışmalarına destek veren ve "İmamoğlu'nu desteklemek bir siyasi tercih değil, demokratlar için mecburiyettir" diyen Atılgan Bayar çarpıcı bir iddia ortaya attı.

2019'da İmamoğlu'na destek veren ancak gelinen noktada İmamoğlu'nun DEM Parti ile yürüttüğü kirli ittifaka isyan eden Bayar, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

“Bana bak Ekrem! Kürtçüler ve Süleymancılar ile girdiğin ittifak sadece senin tıynetini ilgilendirse, yine de susar, pişmanlığımla yaşardım. Ancak… Yaptığın ittifakın, PKK iltisaklı figürlere Türkiye Cumhuriyet Devleti yönetimine ulaşacakları bir yolun taşlarını döşediğini apaçık görüyorum."

Çakır, Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak tanımladığı Fatih Keleş'e ait olduğu öne sürülen görüntüler paylaştı. Söz konusu görüntülerde bir kişinin balya balya paraları valize yerleştirdiği görüldü.