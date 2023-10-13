CHP'de skandal: İlçe başkan yardımcısı uyuşturucudan gözaltına alındı!

​Yenimahalle ilçesinde devriye görevinde bulunan Yunus ekipleri, dün saat 18.00 sıralarında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan CHP Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı Selenay M. ile erkek arkadaşı olan sürücünün üzerinde arama yapıldı. Selenay M. ile arkadaşının üzerinde 2,76 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucuya el konulurken, iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.